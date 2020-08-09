Быстров: "Слова Родченкова о допинге в "Зените" - бред"
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался по поводу слухов о том, что бывший врач петербургского клуба Сергей Пухов был частью спонсируемо
й государством допинг-программы. Ранее об этом заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
"Родченков обвинил бывшего врача "Зенита" Пухова в связях с допингом? За все время, что я работал с этим хорошим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Я сдавал больше 20-30 раз анализы на допинг, и никогда никаких проблем не было, и это говорит само за себя. А то, что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков - уже давно миф.
Зачем он делает? Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Хотя чем быстрее о нем забудут, тем лучше. А пока он все время будет подливать масло в огонь. Уже все устаканилось, нигде о нем не было слышно, и он решил опять вылезти.
Повторю, что его слова о каком-то возможном допинге - бред. Мы выступали на международных турнирах, на чемпионатах Европы, и везде нас проверяли. И никаких инцидентов не было", - цитирует Быстрова Sport24.
"Зенит" пока не давал комментарий по данному вопросу.
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