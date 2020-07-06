Быстров снова сравнил форварда "Краснодара" Берга с деревом

Теги владимир быстровмаркус бергкраснодар

Быстров снова сравнил форварда "Краснодара" Берга с деревом

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров в очередной раз сравнил форварда "Краснодара" Маркуса Берга с деревом.

Ранее экс-футболиста назвал нападающего деревом, так как он долгое время не мог забить за "Краснодар".

Вчера, 5 июля, "Краснодар" в домашнем матче проиграл "Зениту" (2:4), что позволило петербургскому клубу досрочно стать чемпионом России.

Не пропустите: Дзюба - о матче с "Краснодаром": "Самый тяжелый матч в карьере. Я чуть не проблевался" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" подписал контракт с самым юным дебютантом в истории АПЛ

"Ливерпуль" подписал контракт с самым юным дебютантом в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов