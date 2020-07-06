Быстров снова сравнил форварда "Краснодара" Берга с деревом

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров в очередной раз сравнил форварда "Краснодара" Маркуса Берга с деревом.

Ранее экс-футболиста назвал нападающего деревом, так как он долгое время не мог забить за "Краснодар".

Вчера, 5 июля, "Краснодар" в домашнем матче проиграл "Зениту" (2:4), что позволило петербургскому клубу досрочно стать чемпионом России.

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