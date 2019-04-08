Быстров: "Спаллетти обосрался в "Зените"

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Быстров: "Спаллетти обосрался в "Зените"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров вспомнил об амбициях питерского клуба, когда "сине-бело-голубых" возглавлял итальянец Лучано Спаллетти.

"Руководство предупредило, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу Чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Мы не были против усиления. А Халк и Витсель - отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять всё в свои руки, но обосрался. Ему надо было на кого-то свалить неудачи команды. Спаллетти было проще обвинить русских игроков во всех смертных грехах, чем искать причины в себе", - сказал Быстров.

Напомним, что Спаллетти тренировал "Зенит" с 2009 по 2014 год. За этот период команда выиграла четыре трофея - два чемпионата России, а также по одному Кубку и Суперкубку страны.

Во время работы в Санкт-Петербурге у именитого специалиста были конфликты с Игорем Денисовым и Александром Кержаковым.

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