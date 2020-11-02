Быстров: "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах"
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров высказался по поводу поражения команды от "Ростова" (0:1) в матче чемпионата России.
"Спартак" играет в контратакующий футбол. Когда команда играет первым номером, у нее ничего не получается.
Карпин прекрасно знает, как играть против "Спартака". Если команда борется за чемпионство, такие матчи нельзя упускать, их нужно на жилах вытаскивать.
"Спартак" сам себя убил. У себя дома можно играть посмелее, какое-то давление должно быть. Если ты надеешься на второй тайм и какой-то отдельный эпизод, это неправильно. Оказывается, "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах.
Команде не хватало Доменико Тедеско на бровке? Бред. Для футболистов на поле все равно, что делает тренер. Все равно не очень слышно, что он кричит. Ты не особо вникаешь в то, что он хочет донести.
Мы ни в одном матче "Спартака" не увидели атакующей игры, они хорошо контратакуют и пользуются этим приемом", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
После 13 туров РПЛ "Спартак" занял 3 место в турнирной таблице.
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