Быстров сравнил нападающего "Краснодара" Берга с деревом

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров в своем инстаграме подшутил над форвардом "Краснодара" Маркусом Бергом.

Футболист в сторис выложил фотографию сосны и написал "Берг М. #краснодар". На следующем снимке он спросил кто лучше: дерево или Берг.

Напомним, футболист перешел в "Краснодар" в это трансферное окно. Он уже сыграл в 4 матчах РПЛ и 3 встречах ЛЧ.

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