Быстров: "Те, кто допустил проведение матча "Сочи" - "Ростов", люди недалекого ума"

Теги владимир быстровфк сочиростов

Быстров: "Те, кто допустил проведение матча "Сочи" - "Ростов", люди недалекого ума"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между "Сочи" и "Ростовом", в котором основа южан разгромила молодёжку дончан со счётом 10:1

"Раньше мы с 15 лет начинали впитывать силу мужского футбола. Сейчас 17-летние дети не готовы. Даже если бы им исполнилось по 20 лет, всё равно они бы оказались неприспособленными к этим условиям. То, что мы увидели в этом матче, нельзя назвать футболом. Это безобразие. Нет смысла выпускать против тяжеловеса боксёра в лёгком весе. У него просто нет шансов. Также и с этими пацанами. Конечно, они молодцы. Отдали даже больше, чем могли отдать в этой ситуации.

Мне кажется, что тренер "Сочи" боялся соперника. Он же выставил пять защитников. Это оборонительный вариант. Игроки "Сочи" в начале матча отходили на свою половину поля, давая этим ребятам разыгрывать мяч. Против пацанов не надо никак настраиваться. "Сочи" мог и три пропустить. Было бы честно выйти с форой 0:6. Тогда у пацанов были бы шансы. А так не было смысла выходить на матч. Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалёкого ума. После гола Романова отдал бы "Ростову" победу и засчитал бы им три очка в таблицу. Такие матчи играются на клубных базах между основой и дублем. И обычно матчи заканчиваются со счетом 8:0, 9:0. Шансов на победу у "Ростова" не было никаких", - сказал Быстров

Напомним, что "Ростов" не сумел привезти на матч основной состав из-за вспышки коронавируса в команде, а "Сочи" отказался переносить игру на более поздний срок.

Не пропустите: Уткин потроллил Кокорина после матча "Сочи" - "Ростов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить

Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов