Быстров: "Те, кто допустил проведение матча "Сочи" - "Ростов", люди недалекого ума"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между "Сочи" и "Ростовом", в котором основа южан разгромила молодёжку дончан со счётом 10:1

"Раньше мы с 15 лет начинали впитывать силу мужского футбола. Сейчас 17-летние дети не готовы. Даже если бы им исполнилось по 20 лет, всё равно они бы оказались неприспособленными к этим условиям. То, что мы увидели в этом матче, нельзя назвать футболом. Это безобразие. Нет смысла выпускать против тяжеловеса боксёра в лёгком весе. У него просто нет шансов. Также и с этими пацанами. Конечно, они молодцы. Отдали даже больше, чем могли отдать в этой ситуации.

Мне кажется, что тренер "Сочи" боялся соперника. Он же выставил пять защитников. Это оборонительный вариант. Игроки "Сочи" в начале матча отходили на свою половину поля, давая этим ребятам разыгрывать мяч. Против пацанов не надо никак настраиваться. "Сочи" мог и три пропустить. Было бы честно выйти с форой 0:6. Тогда у пацанов были бы шансы. А так не было смысла выходить на матч. Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалёкого ума. После гола Романова отдал бы "Ростову" победу и засчитал бы им три очка в таблицу. Такие матчи играются на клубных базах между основой и дублем. И обычно матчи заканчиваются со счетом 8:0, 9:0. Шансов на победу у "Ростова" не было никаких", - сказал Быстров.

Напомним, что "Ростов" не сумел привезти на матч основной состав из-за вспышки коронавируса в команде, а "Сочи" отказался переносить игру на более поздний срок.

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