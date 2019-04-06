Быстров: "У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов

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Быстров: "У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов

Сегодня, 6 апреля, ЦСКА обыграл московский "Спартак" (2:0). Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров сказал, что красно-белые никогда не попадут в Лигу чемпионов. 

"У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов", - сказал Быстров.

"Спартак" занимает место 5 в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36  баллов. ЦСКА расположился на 3 позиции, набрав 40 очков.

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