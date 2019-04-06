Быстров: "У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов
Сегодня, 6 апреля, ЦСКА обыграл московский "Спартак" (2:0). Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров сказал, что красно-белые никогда не попадут в Лигу чемпионов.
"У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов", - сказал Быстров.
"Спартак" занимает место 5 в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 баллов. ЦСКА расположился на 3 позиции, набрав 40 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Динамо Москва
|22
|24
|12
|Крылья Советов
|22
|24
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|22
|19
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12