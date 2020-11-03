Быстров: "Убери Дзюбу в запас - он будет недоволен. Готов Семак на такое?"

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался по поводу результатов петербургского клуба.

"В РПЛ для "Зенита" нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют – у них 20 равноценных футболистов.

В последних матчах у "Зенита" есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое. А когда у тебя лидеры "никакие", это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас - он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

"Зенит" играет в Лиге чемпионов не в свою игру? Бывает, что план совсем другой, но соперник не дает тебе его реализовать. Когда "Локомотив" начал создавать трудности "Баварии", забрасывая мяч за спину, они устали, а у "Зенита" некому туда бежать. Задача Семака на игру с "Лацио" - настроить команду как на последний бой", - заявил Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".

После 13 туров РПЛ "Зенит" располагается на 2 месте в турнирной таблице.

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