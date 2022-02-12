Быстров указал на трансферную ошибку "Зенита"

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Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что питерский клуб ошибся, подписав вратаря Станислава Крицюка.

"Почему-то решили купить Крицюка, зная, что у него в России всё складывается не очень удачно. Естественно, это ошибка. И Миша Кержаков летом показывал хороший футбол, действовал надёжно, и Одоевский был готов играть, но Крицюк сразу, без объяснения причин, стал первым номером. Для меня непонятно, как можно заслужить доверие тренера за пять тренировок", - сказал Быстров.

В сентябре прошлого года "Зенит" купил Крицюка у "Жил Висенте" за 2 миллиона евро.

Голкипер сыграл 11 матчей и пропустил 15 голов. С начала ноября он не играет из-за проблем с коленом.

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