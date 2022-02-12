Быстров указал на трансферную ошибку "Зенита"
Фото инстаграм Владимира Быстрова
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что питерский клуб ошибся, подписав вратаря Станислава Крицюка.
"Почему-то решили купить Крицюка, зная, что у него в России всё складывается не очень удачно. Естественно, это ошибка. И Миша Кержаков летом показывал хороший футбол, действовал надёжно, и Одоевский был готов играть, но Крицюк сразу, без объяснения причин, стал первым номером. Для меня непонятно, как можно заслужить доверие тренера за пять тренировок", - сказал Быстров.
В сентябре прошлого года "Зенит" купил Крицюка у "Жил Висенте" за 2 миллиона евро.
Голкипер сыграл 11 матчей и пропустил 15 голов. С начала ноября он не играет из-за проблем с коленом.
Не пропустите: "Зенит" теряет Ловрена перед противостоянием с "Бетисом" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Аль-Ахли" - бронзовый призёр клубного чемпионата мира
-
"Кадис" и "Сельта" сильнейшего не выявили в 24-м туре Ла Лиги
-
Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года
-
"Реал" может летом продать Родриго
-
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном", Роналду снова не забил
-
Быстров указал на трансферную ошибку "Зенита"
-
Вице-президент "Вест Хэма": "Я шокирована поведением Зума. Оштрафовали его на максимально возможную сумму"
-
Бэйл сыграет за "Реал" впервые с августа
-
В "Барселоне" уверены в попадании в Лигу Чемпионов по итогам сезона
-
"Нижний Новгород" объявил о переходе ангольского вингера
-
Adidas хочет сотрудничать с Холандом, к переговорам привлекли Зидана
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Кавани
-
У Месси 10 голевых действий в последних 10 матчах за ПСЖ
-
Коноплянка выбрал игровой номер в "Краковии" в честь Роналдиньо
-
"Краснодар" уверенно победил "Мальме" в товарищеском матче
-
В "Барселоне" исключили продажу воспитанников клуба
-
Сергей Ребров шестой месяц подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ
-
1
Месси получил низкую оценку от L’Equipe за матч с "Ренном", несмотря на ассист
-
Кавани стремится в Ла Лигу
-
Селезнёв праздновал Новый год с игроком "Зенита"