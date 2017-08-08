Быстров: "В нынешнем году у "Зенита" не будет конкурентов"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, ныне выступающий за "Тосно", оценил чемпионские перспективы питерского "Зенита".

"Летом клуб усилился и сейчас показывает хорошую игру. Думаю, в нынешнем чемпионате России у "Зенита" не будет конкурентов. Уверяю вас, если бы сейчас у "Зенита" было ноль набранных очков, их все равно считали бы главным претендентом на золотые медали. К тому же не забывайте, трансферное окно не закрылось, "Зенит" еще будет усиливаться. Остальные же клубы не только не укрепились, но даже ослабились", - цитирует 33-летнего хавбека чемпионат.com.

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