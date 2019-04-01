Быстров: "В первой и второй лигах футболисты получают по 15 тысяч рублей"
Известный российский полузащитник Владимир Быстров заявил, что большие деньги зарабатывают далеко не все футболисты.
"Все говорят, что футболисты получают много, но никто не говорит про первую, вторую лигу. Там игроки получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты", – приводят слова Быстрова российские СМИ.
Напомним, что 35-летний Быстров ранее выступал за "Зенит", "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно".
В составе клуба из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12