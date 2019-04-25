Быстров: "В "Спартаке" всегда скандалы, даже в чемпионский сезон их хватало"

Теги владимир быстровспартак москвамассимо каррера

Быстров: "В "Спартаке" всегда скандалы, даже в чемпионский сезон их хватало"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мнением о проблемах "Спартака", который снова проводит не самый успешный сезон.

"Там всегда были скандалы. Даже в чемпионский сезон их хватало. Там всё время кто-то что-то делает не так. Один за глаза наврал, другой одобрил трансфер, который никто не хотел. Вот с этого всё и начинается. Привезли футболиста, а он оказался слабый. Кто за это ответит? Спортивный директор, тренер или сам игрок? И начинается старая история. В итоге руководство всегда право. А болельщики тоже начинают со своей стороны поддерживать то одного, то другого.

Почему в "Спартаке" сама суть не меняется? Меняется, у всех свои взгляды. Вот у Карреры же получилось что-то сделать. Правда, потом опять всё пошло по известному сценарию: трансферы, заработок денег. Он же не стал налаживать академию и выстраивать структуру в клубе, Массимо пришёл зарабатывать", - сказал 35-летний футболист.

Быстров выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год, сыграл 124 матча и забил 17 голов.

55-летний Каррера возглавлял "красно-белых" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "народной командой" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

Не пропустите: Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" уступили "Уралу" в матче РПЛ

"Крылья Советов" уступили "Уралу" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 25 35
7 Ростов Ростов 25 35
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов