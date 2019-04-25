Быстров: "В "Спартаке" всегда скандалы, даже в чемпионский сезон их хватало"
Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мнением о проблемах "Спартака", который снова проводит не самый успешный сезон.
"Там всегда были скандалы. Даже в чемпионский сезон их хватало. Там всё время кто-то что-то делает не так. Один за глаза наврал, другой одобрил трансфер, который никто не хотел. Вот с этого всё и начинается. Привезли футболиста, а он оказался слабый. Кто за это ответит? Спортивный директор, тренер или сам игрок? И начинается старая история. В итоге руководство всегда право. А болельщики тоже начинают со своей стороны поддерживать то одного, то другого.
Почему в "Спартаке" сама суть не меняется? Меняется, у всех свои взгляды. Вот у Карреры же получилось что-то сделать. Правда, потом опять всё пошло по известному сценарию: трансферы, заработок денег. Он же не стал налаживать академию и выстраивать структуру в клубе, Массимо пришёл зарабатывать", - сказал 35-летний футболист.
Быстров выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год, сыграл 124 матча и забил 17 голов.
55-летний Каррера возглавлял "красно-белых" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "народной командой" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.
Не пропустите: Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой". | http://soccernews.ru
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