Быстров: "В "Спартаке" всегда скандалы, даже в чемпионский сезон их хватало"

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров поделился мнением о проблемах "Спартака", который снова проводит не самый успешный сезон.

"Там всегда были скандалы. Даже в чемпионский сезон их хватало. Там всё время кто-то что-то делает не так. Один за глаза наврал, другой одобрил трансфер, который никто не хотел. Вот с этого всё и начинается. Привезли футболиста, а он оказался слабый. Кто за это ответит? Спортивный директор, тренер или сам игрок? И начинается старая история. В итоге руководство всегда право. А болельщики тоже начинают со своей стороны поддерживать то одного, то другого.

Почему в "Спартаке" сама суть не меняется? Меняется, у всех свои взгляды. Вот у Карреры же получилось что-то сделать. Правда, потом опять всё пошло по известному сценарию: трансферы, заработок денег. Он же не стал налаживать академию и выстраивать структуру в клубе, Массимо пришёл зарабатывать", - сказал 35-летний футболист.

Быстров выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год, сыграл 124 матча и забил 17 голов.

55-летний Каррера возглавлял "красно-белых" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. С "народной командой" он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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