Быстров вспомнил, как относились к алкоголю в "Зените" и "Спартаке"
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал об отношении к употреблению алкоголю в питерской и московской командах.
"Первый раз я алкоголь попробовал в 18 лет. С юношеской сборной России я поехал в Португалию на квалификацию к Чемпионату Мира. Мы не вышли, и вечером пошли с ребятами в бар. Тогда я впервые попробовал пива. Пока я был в "Зените", такой традиции не было. Если мы шли, то уже после матча, и выпивали не пиво, а виски. Когда я перешёл в "Спартак", мы были любителями выпить пивка. Там научили, как нужно восстанавливаться. Какая правильная доза? Ящик пива на команду. В самолёт можно было брать банку пива на человека", - сказал Быстров.
Футболист является воспитанником "Зенита", с 2002 по 2005 год выступал за основную команду "сине-бело-голубых", после чего ушёл в "Спартак", но спустя 4 года вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.
Впоследствии фланговый хавбек также защищал цвета "Анжи", "Краснодара" и "Тосно". За сборную России сыграл 47 матчей и забил 4 гола.
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