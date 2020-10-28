Быстров высказался о матче ЛЧ "Зенита" с "Боруссией"
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров рассказал об ожиданиях от матча петербургского клуба с дортмундской "Боруссией" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"В Дортмунде и самой команде тяжело, поэтому у них будут огромные проблемы. Тем более, что Дортмунд проиграл первый матч, пропустил три мяча. Не важно, играет ли сегодня "Зенит" на выезде или дома, мотивация у них должна быть запредельная.
Есть ли все-таки силы у них бороться с "Боруссией"? Это вопрос, наверно, к тренерскому штабу. Возможности есть, игра покажет. Ситуация с Семаком? Нет никакой ситуации. Хватит нагонять. Как кто-то один написал, сразу все начинают тиражить это. Пока ничего не произошло. Команда борется, поэтому не нужно сразу увольнять после двух поражений. Это футбол, всякое бывает", - цитирует Быстрова "СЭ".
Встреча команд состоится сегодня, 28 октября, в Германии. Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Матч Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Зенит" состоится без зрителей | http://soccernews.ru
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