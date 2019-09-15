Быстров высказался о неудачной игре "Спартака" в последних матчах



Бывший игрок "Спартака" полузащитник Владимир Быстров прокомментировал последние неудачи московского клуба, который проиграл три матча подряд во всех турнирах.

"Тренер должен искать командные связи. Если на 70-й минуте твоя команда проигрывает, а ты меняешь защитника на защитника, значит, тебя все устраивает. Объясните, что происходит? Объявите во всеуслышание, что «Спартак» борется за седьмое место", - сказал Быстров в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

После девяти туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В 10-м туре "красно-белые" на выезде сыграют с "Уфой". Матч состоится 20 сентября.

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