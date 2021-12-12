Быстров высказался о невызове Дзюбы в сборную
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Экс-футболист "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров высказался о невызове нападающего Артема Дзюбы в сборную России.
– Безотносительно личностных отношений что думаете о ситуации Карпин – Дзюба?
– А что здесь думать? В тот момент, когда Дзюба был в плохой форме, тренерский штаб сборной, естественно, его не вызвал. Когда он начал забивать – попал в расширенный список. То, что он сказал, что не хочет ехать в сборную, а хочет набрать форму – его личное дело.
В принципе, тема не должна обсуждаться. Мы видим, что в Европе Артем не может себя проявить так, как проявлял, допустим, два года назад.
То, что у нас нет нападающих, тренерский штаб, наверное, видит. Точнее, они есть, но должны играть лучше. Но порой ради коллектива нужно пожертвовать одним футболистом, чтобы внутри все было нормально, нежели взять, чтобы он на скамейке сидел недовольный и портил атмосферу… Я на месте тренера поступил бы так, – сказал экс-игрок сборной.
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