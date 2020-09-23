Быстров высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов

Экс-игрок сборной России и "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал победный матч плей-офф Лиги Чемпионов с ПАОКом (2:1).

"Очень сложная игра была для "Краснодара", ошибки сразу на таком уровне привели к пенальти и к голу. Теперь все решится в Греции, чего бы не хотелось. Конечно, хотелось, чтобы "Краснодар" ехал на ответный матч с более уверенной победой. Но шансы такие, как были до матча - 50 на 50. Первый матч не дал особого преимущества, все зависит от второго", - цитирует Быстрова Sport24.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла.

Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.

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