Быстров высказался о ситуации с Дзюбой и пропажей денег
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров порассуждал об истории с нападающим Артёмом Дзюбой в 2009 году.
Напомним, что речь идёт о краже денег в раздевалке, когда оба футболиста защищали цвета "красно-белых". Предполагаемый виновник инцидента утверждал, что его подставили.
"Если вы заметили, я никогда на эту тему не говорю. У Дзюбы сейчас своя жизнь, у него дети. У меня дети. Есть некоторые вещи, которые были по молодости, и я не считаю правильным сейчас о них говорить. Пока меня никто не трогает, когда никто ничего не говорит, смысл сейчас поднимать и ворошить то, что было в молодости?
Каждый может ошибаться, каждый может сделать что-то не так, но жизнь продолжается, поэтому, видимо, ещё рано об этом говорить. Даже если я начну писать книжку, поверьте, это не значит, что я буду в книжке говорить о таких вещах. Естественно, я знаю очень многое, я был в разных ситуациях", - сказал Быстров.
Не пропустите: Быстров вспомнил, как относились к алкоголю в "Зените" и "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фиорентина" может сменить главного тренера, который пригласил Кокорина
-
Не Головиным единым: Как Нико Ковач достал "Монако" со дна и снова построил в княжестве колектив уровня Лиги Чемпионов
-
Ерёменко прокомментировал свой уход из "Ростова"
-
"Ростов" объявил об уходе Ерёменко
-
"Зенит" заплатил "Спартаку" 15 миллионов евро за возвращение Быстрова в 2009 году
Лента новостей
-
Сампаоли покинет "Атлетико Минейро". Его ждут в "Марселе"
-
Негредо: "Не мог заснуть перед матчем, если в составе "Реала" были Рамос и Пепе
-
Нападающий ЦСКА перешел в "Велес"
-
Судья Карасев даст концерт с рок-группой
-
Восстановление Коутиньо может продлиться дольше, чем планировалось
-
Стала известна зарплата Павлюченко, Шишкина и Янбаева в "Знамени"
-
"Фиорентина" может сменить главного тренера, который пригласил Кокорина
-
Бывший футболист "Мордовии" Мухаметшин может получить до 6 лет колонии
-
The Guardian назвал страшное число рабочих-мигрантов погибших за время подготовки Катара к ЧМ-2022
-
Не Головиным единым: Как Нико Ковач достал "Монако" со дна и снова построил в княжестве колектив уровня Лиги Чемпионов
-
Влашич порассуждал о шансах ЦСКА выиграть чемпионство
-
Матье: "Гризманн ошибся, перейдя в "Барселону"
-
Ерёменко прокомментировал свой уход из "Ростова"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Динамо Загреб" - "Краснодар"
-
"Ростов" объявил об уходе Ерёменко
-
"Зенит" заплатил "Спартаку" 15 миллионов евро за возвращение Быстрова в 2009 году
-
Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Кротоне"
-
"Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью
-
Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать
-
Быстров высказался о ситуации с Дзюбой и пропажей денег