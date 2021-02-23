Быстров высказался о ситуации с Дзюбой и пропажей денег

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров порассуждал об истории с нападающим Артёмом Дзюбой в 2009 году.

Напомним, что речь идёт о краже денег в раздевалке, когда оба футболиста защищали цвета "красно-белых". Предполагаемый виновник инцидента утверждал, что его подставили.

"Если вы заметили, я никогда на эту тему не говорю. У Дзюбы сейчас своя жизнь, у него дети. У меня дети. Есть некоторые вещи, которые были по молодости, и я не считаю правильным сейчас о них говорить. Пока меня никто не трогает, когда никто ничего не говорит, смысл сейчас поднимать и ворошить то, что было в молодости?

Каждый может ошибаться, каждый может сделать что-то не так, но жизнь продолжается, поэтому, видимо, ещё рано об этом говорить. Даже если я начну писать книжку, поверьте, это не значит, что я буду в книжке говорить о таких вещах. Естественно, я знаю очень многое, я был в разных ситуациях", - сказал Быстров.

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