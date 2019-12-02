Быстров высказался о словах Дзюбы

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Быстров высказался о словах Дзюбы

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы в адрес болельщиков "Спартака". Об этом сообщает Sport24.

"Это его дело, но, может, это было сказано с юмором или в шутку, не думаю, что это было серьезно. Что касается задержаний болельщиков, то просто так никого не забирают. Я также с людьми смотрел футбол, и никто никого просто так не забирал", - сказал Быстров.

Вчера, 1 декабря, "Зенит" обыграл "Спартак" (1:0) на своем поле.

Напомним, что фанаты "красно-белых" оскорбляли футболиста во время матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0). До этого оскорбления в адрес футболиста звучали на матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия - 0:5.  

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