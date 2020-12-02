Быстров высказался о выступлении "Зенита" в текущем сезоне

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров в преддверии матча 5-го тура группового этапа с "Брюгге" прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

"Лидеры не готовы. А иностранцы, которых покупали под Лигу чемпионов, не приносят результата. Их брали, чтобы помогали в трудную минуту. Именно в еврокубках, в РПЛ можно и своими силами справиться.

Они же в РПЛ больше половины матчей проводят вполноги! Для победы над клубами уровня "Ротора" или "Уфы" этого достаточно. Включился минут на 30-40 - и все, результат сделан. Дальше можно поберечься, сэкономить силы.

У бельгийцев крепкая команда. Но если "Зенит" выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно - шанс есть", - цитирует Быстрова "СЭ".

В среду, 2 декабря, "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге". Любой результат, кроме победы, лишит россиян шансов на евровесну.

Начало игры - в 23:00 (мск).

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