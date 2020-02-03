Быстров: "За Мбаппе готовы предложить миллионов 200. Поэтому кукушечка тоже едет"

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал поведение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе по ходу матча 22-го тура французской Лиги 1 с "Монпелье" (5:0). Об этом сообщает "Матч ТВ".

Футболист остался недоволен тем, что главный тренер Томас Тухель заменил его на 68-й минуте.

"Мбаппе - лучший молодой футболист в мире. Он неправильно поступил, но и тренеру нужно думать, как себя вести. За Мбаппе готовы предложить 200 миллионов. Поэтому кукушечка тоже едет", - сказал Быстров.

В этом сезоне 21-летний Мбаппе участвовал в 16 матчах Лиги 1, отметившись 14 голами и 5 ассистами.

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