Быстров заявил, что ему надоела самоизоляция

Экс-игрок "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров в инстаграме сказал, что ему непросто сидеть на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

"Если продлят самоизоляцию на месяцок, то это будет жесть. Уже поднадоело", - сказал спортсмен в прямом эфире с Александром Кержаковым.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции в России длится до 31 мая, однако из-за большого количества заболевших он может быть продлен.

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