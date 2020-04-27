Быстров заявил, что ему надоела самоизоляция

Теги владимир быстровкоронавирус

Быстров заявил, что ему надоела самоизоляция

Экс-игрок "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров в инстаграме сказал, что ему непросто сидеть на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

"Если продлят самоизоляцию на месяцок, то это будет жесть. Уже поднадоело", - сказал спортсмен в прямом эфире с Александром Кержаковым.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции в России длится до 31 мая, однако из-за большого количества заболевших он может быть продлен.

Не пропустите: Генеральный директор "Химок" заявил, кто клуб готов играть в РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти

"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов