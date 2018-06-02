Быстров: "Зенит" при Луческу и Манчини сделал десять шагов назад"

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что за последние два сезона питерская команда заметно регрессировала.

"При Луческу и Манчини "Зенит" сделал десять шагов назад. Команда с такими исполнителями и бюджетом просто не имеет права находиться на пятом месте. Естественно, я приветствую назначение Сергея Семака. В "Зенит" пришёл хороший отечественный тренер, которому наверняка небезразлична судьба клуба. То, что Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини с таким бюджетом плакали, что им мешают судьи, было, мягко говоря, неправильно. Народ от такого нытья подустал. На мой взгляд, с такой командой и такими условиями можно и нужно выигрывать в любых обстоятельствах. Уж по крайней мере по подбору футболистов "Зенит" в России всегда был номером один. В результате же и "Локомотив", и ЦСКА при меньших бюджетах оказались выше" - сказал Быстров.

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