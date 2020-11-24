Быстров жестко раскритиковал защитника "Краснодара" после матча с "Севильей"

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров, ныне работающий экспертом на "Матч ТВ", подверг критике защитника краснодарского клуба Кристиана Рамиреса из-за его действий в эпизоде с победным голом "Севильи" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

"Ну чего ты спиной-то стоишь? Почему не лицом? Не поворачивайся жопой!" — сказал Быстров в эфире "Матч Премьер".

"Краснодар"пропустил решающий гол на 95-й минуте и потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

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