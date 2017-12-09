Быстрый гол Арнаутовича принес победу "Вест Хэму" в дерби над "Челси"

Субботняя программа 16-го тура английской Премьер-Лиги открывалась лондонским дерби, в рамках которого "Вест Хэм" на стадионе "Олимпийский" принимал "Челси". Противостояние этих команд не является таким уж принципиальным, тем не менее обеим коллективам крайне необходимы очки. "Пенсионеры" продолжают создавать давление на "Манчестер Юнайтед", который располагается на второй строчке, опережая действующих чемпионов всего на три пункта. А "молотобойцам" каждый завоеванный балл буквально жизненно необходимый, потому как ребята Дэвида Мойеса продолжают болтаться в зоне вылета.

В прошлом туре "Вест Хэм" неожиданно здорово себя проявил во встрече против "Манчестер Сити", несмотря на то, что проиграл. "Хаммерс", действительно, были очень близки к тому, чтобы отобрать очки у лидера АПЛ. Шотландский наставник хозяев сделал всего два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем на "Этихаде". Вместо Куяте и Фернандеша на поле вышли Нобл и Арнаутович. В свою очередь, Антони Конте, несмотря на готовность выйти с первых минут Виктора Мозеса на правый фланг обороны делегировал своего соотечественника Давиде Дзаппакосту.

"Вест Хэм" весьма бодро начал поединок. С первых же минут хозяева, не стесняясь, стали ходить вперед и уже в самом дебюте это принесло свои плоды. Лансини и Арнаутович классно обыгрались в штрафной площади соперника, таким образом обрезав сразу нескольких защитников "Челси" и австриец точным ударом расстрелял дальнюю "шестерку" ворот Адриана. Пропустив гол, подопечные Конте немедленно активизировались, в одной из атак "синих" Мората рухнул на газон после борьбы с Ридом в пределах штрафной, но арбитр не углядел н чего противозаконного в действиях новозеландца. Хотя, как показал повтор, все основание для назначения 11-метрового у рефери были.

В середине первого тайма страсти на поле немного поутихли, но уже во второй гости снова стали поддавливать. И все равно как-то не хватало "аристократа" свежести, ибо недостаточно было креатива впереди, которого все обычно ждут от того же Фабрегаса, Азара или Мораты. Дабы выровнять ситуацию уже в перерыве тренерский штаб "Челси" бросил в бой Педро вместо Бакайоко, а через десять минут после стартового свистка второго тайма Конте сделал неожиданный ход, заменив Алонсо на Мозеса, тем самым отправив на левый фланг Дзаппакосту, которого уже на 64-й минуте заменил Виллиан.

Тем не менее, практически на протяжении всего первого тайма обе команды обходились без опасных моментов. Великолепную возможность вырвать хотя бы один балл для "Челси" имел Мората на 83-й минуте, но испанский форвард с убойной позиции пробил мимо. Итак, "Вест Хэм" благодаря быстрому голу Арнаутовича вырывает важнейших три очка в матче против действующего чемпиона "Челси".

"Вест Хэм" – "Челси" – 1:0

Голы: Арнаутович, 6 – 1:0

"Вест Хэм": Адриан, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Лансини, Нобл, Обьянг, Масуаку, Арнаутович (Д. Сако, 69), Антонио (А. Айю, 79)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Виллиан, 64), Канте, Фабрегас, Бакайоко (Педро, 46), Алонсо (Мозес, 55), Азар, Мората

Богдан Архипенко

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