Быстрый гол помог "Леганесу" минимально обыграть "Леванте"

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Быстрый гол помог "Леганесу" минимально обыграть "Леванте"

В заключительном матче 26-го тура испанской Примеры "Леганес" на своём поле добыл минимальную победу над "Леванте". Единственный гол в игре забил воспитанник "Реала" Оскар Родригес.

"Леганес" – "Леванте" - 1:0

Гол: Оскар Родригес, 13 - 1:0.

"Леганес": Куэльяр, Кравец, Сиовас (Хуанфран, 83), Рейес (Тарин, 70), Ньом, Ресио, Перес, Оскар Родригес, Омеруо, Брэйтуэйт, Каррильо (Сабин Мерино, 68).

"Леванте": Фернандес, Кабако (Коке, 66), Робер, Рубен Везу, Луна, Моралес, Кампанья, Джейсон, Барди, Саймон (Марти, 75), Майораль.

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