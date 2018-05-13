Быть ли чемпионству в Риме? "Ювентусу" достаточно не проиграть на поле "Ромы"

"Рома" – "Ювентус"

Стадион: "Олимпико" (Рим, Италия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Паоло Тальявенто (Терни)

Центральный поединок предпоследнего тура в Серии А пройдет на "Стадио Олимпико" где столичная "Рома" примет туринский "Ювентус". У команды Массимилиано Аллегри есть уникальный шанс в течение пяти дней оформить 2 трофея на одном стадионе (в минувшую среду в финале Кубка Италии был обыгран "Милан"). На данный момент туринцы опережают "Наполи" на 6 очков и могут упустить чемпионство лишь при невероятном раскладе.

"Рома" все еще имеет шанс остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон. Сейчас коллектив Эусебио Ди Франческо идет третьим, опережая своих главных соперников в лице "Лацио" и "Интера" на два и четыре очка соответственно. Преимущество у "волков" над конкурентами хорошее, если учитывать, что до конца чемпионата осталось всего два тура. Но это не значит, что римлянам можно надеяться лишь на неудачи конкурентов, брать очки в своих матчах они также обязаны, иначе сезон можно будет считать провальным.

"Ювентус" в прошлом туре одержал волевую победу над "Болоньей" со счетом 3:1, и теперь туринцы находятся на расстоянии вытянутой руки от очередного чемпионского титула. За два тура до конца чемпионата они на шесть очков опережают "Наполи". Конкурент не сможет опередить "Юве" по набранным баллам – только сравняться. При этом у команды Массимилиано Аллегри есть преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей в 16 пунктов. Это означает, что, к примеру, если "Наполи" выиграет оба матча со счетом 3:0, "Ювентус", чтобы потерять "золото", должен будет дважды проиграть с общим счетом 0:11, что, конечно, крайне маловероятно.

Отметим, что пять предыдущих матчей между командами завершались победой команды, игравшей на своем поле. Ни один из семи предыдущих поединков между "Ромой" и "Ювентусом" не закончился победой команды, игравшей на выезде. В Риме хозяева проиграли только один из семи предыдущих матчей, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Напомним, что в матче первого круга "Старая Синьора" одержала победу над римлянами за счет гола Бенатиа на 18-й минуте.

Интересные факты противостояния "Ромы" и "Ювентуса":

"Ювентус" не может выиграть у "волков" в Риме на протяжении 3 матчей

"Рома" выиграла 4 домашних матча кряду

"Старая Синьора" не проигрывает в Серии А 12 гостевых встреч подряд

Беспроигрышная серия римлян в чемпионате насчитывает 5 матчей

Ориентировочные составы на игру:

"Рома": Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Жезус, Коларов, Де Росси, Наингголан, Стротман, Эль-Шаарави, Ундер, Джеко.

"Ювентус": Буффон – Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Рома" – "Ювентус":

"Ювентус" одинаково хорошо играет в этом сезоне как дома, так и на выезде. В этом сезоне туринский клуб проигрывал в гостях всего один раз, случилось это еще в ноябре 2017 года, когда со счетом 3:2 "Сампдория" была сильнее "Старой Синьоры". Что касается "Ромы", то для римлян лучшим вариантом закончить сезон – будет победить принципиального соперника и обеспечить выход в Лигу чемпионов.

Букмекеры отдают небольшое преимущество "волкам", принимая ставки на победу хозяев поля с коэффициентом – 2.80. Вероятность победы туринцев в этом матче оценивается практически с теми же цифрами (2.90 баллов), а ничьей в – 3.00.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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