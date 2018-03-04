Быть ли интриге? "Атлетико" на "Капм Ноу" намерен дать бой "Барселоне"
"Барселона" – "Атлетико"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито)
Центральный поединок 27 тура чемпионата Испании состоится на "Камп Ноу", где встретятся лидеры Примеры – каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико". Всего 5 очков разделяют команды в турнирной таблицы, что является следствием как великолепных результатов "матрасников" в последних матчах, так и постоянных осечек "сине-гранатовых". Этот матч может вывести интригу в чемпионской гонке на новый уровень, хотя еще месяц назад в это с трудом верилось.
"Барселона" по-прежнему не проигрывает в испанской Примере, однако уверенные победы стали чередоваться с не самыми приятными ничейными исходами. Последние результаты каталонского клуба позволили "матрасникам" подобраться к ним на неприлично близкое расстояние. Теперь же у подопечных Вальверде появилась хорошая возможность поставить на место резко взлетевших мадридцев.
В прошлом туре "сине-гранатовые" потеряли очки в матче с 18-й командой чемпионата – "Лас-Пальмасом". Каталонцы открыли счет в первом тайме усилиями Месси, но в начале второй половине Кальери установил, как оказалось, окончательный счет в матче – 1:1. В целом, в последних 5-ти турах "Барселона" сыграла вничью 3 раза, столько же, сколько и в предыдущем 21-м матче Примеры.
"Матрасники" нынче пребывают в отменной форме: в их активе 6-матчевая победная серия в чемпионате Испании, общий счет которой – 16:2. Два последних тура стали бенефисом Антуана Гризманна: 2 гола и 1 ассист во встрече с Севильей (5:2) и 4 мяча в матче с "Леганесом" (4:0). Именно вдохновенная игра француза позволила "Атлетико" так близко подобраться к "Барселоне" в турнирной таблице.
Не стоит забывать и про Диего Косту, забившего с момента возвращения в клуб уже 5 мячей. В общем, "Атлетико" сейчас на ходу, видимо, Симеоне и планировал вывести команду на пик формы к весенней стадии сезона. Жаль лишь, что из Лиги Чемпионов мадридцы уже вылетели, зато во втором по значимости еврокубке они пробились в 1/8 финала, где их ожидает противостояние с московским "Локомотивом".
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Атлетико":
В 14 последних играх между этими соперниками была зафиксирована лишь 1 победа "Атлетико".
Каталонцы выиграли 22 из 24 последних домашних матчей чемпионата Испании.
5 из 6 предыдущих игр чемпионата "Атлетико" отыграл на ноль.
Победная серия "матрасников" во всех турнирах насчитывает 8 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.
Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Парти, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.
Прогноз на матч "Барселона" – "Атлетико":
Каталонцам будет очень непросто взломать оборону мадридского клуба, да еще и за Гризманном с Костой нужно будет смотреть в оба. "Атлетико" уже давно не может обыграть "Барселону" на "Камп Ноу", однако именно сейчас цена победы может стать очень высокой – на кону возрождение чемпионской интриги в Примере.
Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,76, ничья – 3,92, виктория "Атлетико" – 5,30.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|27
|54
|4
|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
|41
|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Бетис
|27
|37
|10
|Хетафе
|27
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|27
|19
|20
|Малага
|27
|13