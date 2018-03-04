Быть ли интриге? "Атлетико" на "Капм Ноу" намерен дать бой "Барселоне"

"Барселона" – "Атлетико"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито)

Центральный поединок 27 тура чемпионата Испании состоится на "Камп Ноу", где встретятся лидеры Примеры – каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико". Всего 5 очков разделяют команды в турнирной таблицы, что является следствием как великолепных результатов "матрасников" в последних матчах, так и постоянных осечек "сине-гранатовых". Этот матч может вывести интригу в чемпионской гонке на новый уровень, хотя еще месяц назад в это с трудом верилось.

"Барселона" по-прежнему не проигрывает в испанской Примере, однако уверенные победы стали чередоваться с не самыми приятными ничейными исходами. Последние результаты каталонского клуба позволили "матрасникам" подобраться к ним на неприлично близкое расстояние. Теперь же у подопечных Вальверде появилась хорошая возможность поставить на место резко взлетевших мадридцев.

В прошлом туре "сине-гранатовые" потеряли очки в матче с 18-й командой чемпионата – "Лас-Пальмасом". Каталонцы открыли счет в первом тайме усилиями Месси, но в начале второй половине Кальери установил, как оказалось, окончательный счет в матче – 1:1. В целом, в последних 5-ти турах "Барселона" сыграла вничью 3 раза, столько же, сколько и в предыдущем 21-м матче Примеры.

"Матрасники" нынче пребывают в отменной форме: в их активе 6-матчевая победная серия в чемпионате Испании, общий счет которой – 16:2. Два последних тура стали бенефисом Антуана Гризманна: 2 гола и 1 ассист во встрече с Севильей (5:2) и 4 мяча в матче с "Леганесом" (4:0). Именно вдохновенная игра француза позволила "Атлетико" так близко подобраться к "Барселоне" в турнирной таблице.

Не стоит забывать и про Диего Косту, забившего с момента возвращения в клуб уже 5 мячей. В общем, "Атлетико" сейчас на ходу, видимо, Симеоне и планировал вывести команду на пик формы к весенней стадии сезона. Жаль лишь, что из Лиги Чемпионов мадридцы уже вылетели, зато во втором по значимости еврокубке они пробились в 1/8 финала, где их ожидает противостояние с московским "Локомотивом".

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Атлетико":

В 14 последних играх между этими соперниками была зафиксирована лишь 1 победа "Атлетико".

Каталонцы выиграли 22 из 24 последних домашних матчей чемпионата Испании.

5 из 6 предыдущих игр чемпионата "Атлетико" отыграл на ноль.

Победная серия "матрасников" во всех турнирах насчитывает 8 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.

Атлетико: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Парти, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.

Прогноз на матч "Барселона" – "Атлетико":

Каталонцам будет очень непросто взломать оборону мадридского клуба, да еще и за Гризманном с Костой нужно будет смотреть в оба. "Атлетико" уже давно не может обыграть "Барселону" на "Камп Ноу", однако именно сейчас цена победы может стать очень высокой – на кону возрождение чемпионской интриги в Примере.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,76, ничья – 3,92, виктория "Атлетико" – 5,30.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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