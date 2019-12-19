"Быть патриотом не преступление". Украинский форвард ответил на обвинения в нацизме

Теги райо вальеканоальбасетероман зозуля

"Быть патриотом не преступление". Украинский форвард ответил на обвинения в нацизме
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля ответил болельщикам "Райо Вальекано", которые назвали его нацистом во время матча чемпионата Испании.

"Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом не преступление. Меня называли расистом даже в тот момент, когда моим лучшим другом был темнокожий футболист Жереми Бела. Я приму юридические меры против тех фанатов, кто оскорбил меня", – приводят слова Зозули в Twitter El Partidazo de COPE.

Напомним, что матч "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван в перерыве из-за оскорблений в адрес Зозули.

Не пропустите: Президент Украины поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты. | http://soccernews.ru

 
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