Бюджет "Динамо" увеличится на 800 миллионов рублей

1 Теги динамо москва

Бюджет "Динамо" увеличится на 800 миллионов рублей

Группа ВТБ собирается увеличить бюджет московского "Динамо", об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Соловьёв.

По его словам, в следующем сезоне "бело-голубые" дополнительно получат 800 миллионов рублей.

Соловьёв отметил, что указанные вливания не нарушат правила финансового фейр-плей.

По итогам 12 туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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andi
андрей

Будут поступления со всей полиции в фк динамо?

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