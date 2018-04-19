Бюджет ПСЖ в 318 раз превышает бюджет его соперника по финалу Кубка Франции "Ле Арбье", выступающего в третьем по силе дивизионе страны.

Так, по сведениям ActuFoot, общая сумма доходов и расходов парижан за год оценивается в 540 миллионов евро. Этот же показатель их соперника по решающему матчу за второй по значимости национальный трофей равняется всего 1,7 миллионам евро.

Напомним, ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | soccernews.ru