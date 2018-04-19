Бюджет ПСЖ в 318 раз превышает бюджет его соперника по финалу Кубка Франции
Бюджет ПСЖ в 318 раз превышает бюджет его соперника по финалу Кубка Франции "Ле Арбье", выступающего в третьем по силе дивизионе страны.
Так, по сведениям ActuFoot, общая сумма доходов и расходов парижан за год оценивается в 540 миллионов евро. Этот же показатель их соперника по решающему матчу за второй по значимости национальный трофей равняется всего 1,7 миллионам евро.
Напомним, ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Баски помогают "сливочным": "Реал Сосьедад" громит мадридский "Атлетико"
-
Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"
-
Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"
-
Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"
-
"Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо"
Лента новостей
-
"Уфа" готова попрощаться с Семаком
-
Адилсон назвал лучшего российского футболиста в РФПЛ
-
В сеть попала новая форма "Реала" на следующий сезон
-
Конте прокомментировал победу над "Бернли"
-
Каррик ушел из сборной Англии из-за депрессии
-
Венгер прокомментировал возможное назначение Виейра в "Арсенал"
-
Клопп поделился планами на будущее
-
"Бетис" – "Лас-Пальмас" - 1:0 (обзор)
-
Турнир прогнозов: анонс 48 тура
-
"Малага" вылетела из Ла Лиги
-
Муса заявил о желании остаться в ЦСКА
-
"Бетис" одержал шестую победу подряд благодаря голу в компенсированное время
-
Тренер "Суонси" оценил шансы лучшего молодого игрока Евро-2016 поехать на ЧМ-2018
-
Орлов назвал Селихова ошибкой селекции "Спартака"
-
"Барселоне" осталось набрать три очка для чемпионства
-
Михайлович может возглавить "Зенит"
-
Конте уступает только одному тренеру по количеству побед в первых 100 матчах во главе "Челси"
-
"Бернли" – "Челси" – 1:2 (обзор)
-
"Аякс" одержал победу над "Венло" благодаря дублю Нереса
-
Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|87
|2
|Монако
|33
|70
|3
|Лион
|33
|66
|4
|Марсель
|33
|66
|5
|Ренн
|33
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|33
|46
|8
|Сент-Этьен
|33
|46
|9
|Нант
|33
|45
|10
|Бордо
|33
|43
|11
|Генгам
|33
|42
|12
|Дижон
|33
|42
|13
|Анжер
|33
|37
|14
|Амьен
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|33
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Лилль
|33
|29
|19
|Труа
|33
|29
|20
|Метц
|33
|25