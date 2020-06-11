Бюджет "Торпедо" будет сокращён

СМИ узнали о планах сократить бюджет московского "Торпедо" в следующем сезоне.

По информации "Рейтинга букмекеров", речь идёт об урезании финансирования на 9 процентов - с 330 до 300 миллионов рублей.

Напомним, что в досрочно завершённом розыгрыше ФНЛ "Торпедо" финишировало на четвёртом месте и не пробилось в высший дивизион.

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