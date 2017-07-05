Бюджет "Уфы" будет уменьшен в два раза
В "Уфе" в ближайшее время появится финансовые проблемы, сообщает Нобель Арустамян в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство Башкортостана приняло решение в два раза уменьшить бюджет "Уфа" и перенаправить освободившиеся средства на хоккейный клуб "Салават Юлаев".
Стоит отметить, что бюджет "Уфы" и так был одним из самых низких в чемпионате России. В минувшем сезоне клуб занял седьмое место в Премьер-лиге, что стало для него лучшим результатом в истории. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты
-
Сарсания: "Зенит" готов расстаться с четырьмя футболистами"
-
Данило остался недоволен решением Переса
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Лукаку
-
Пике: "Игра с Месси - это лучший опыт"
-
Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"
-
Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборах
-
Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ
-
Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита"
-
Коноплянку зовут в "Интер"
-
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
-
Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Петраков продлил контракт с "Томью"
-
Де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта"
-
Подольски представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Лукаку
-
Юсупов переходит в "Ростов"
-
Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"
-
Лев советует Горетцке не уходить из "Шальке"
-
Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14