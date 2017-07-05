Бюджет "Уфы" будет уменьшен в два раза

В "Уфе" в ближайшее время появится финансовые проблемы, сообщает Нобель Арустамян в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство Башкортостана приняло решение в два раза уменьшить бюджет "Уфа" и перенаправить освободившиеся средства на хоккейный клуб "Салават Юлаев".

Стоит отметить, что бюджет "Уфы" и так был одним из самых низких в чемпионате России. В минувшем сезоне клуб занял седьмое место в Премьер-лиге, что стало для него лучшим результатом в истории. | http://soccernews.ru