Бюджет "Уфы" будет уменьшен в два раза

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Бюджет "Уфы" будет уменьшен в два раза

В "Уфе" в ближайшее время появится финансовые проблемы, сообщает Нобель Арустамян в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство Башкортостана приняло решение в два раза уменьшить бюджет "Уфа" и перенаправить освободившиеся средства на хоккейный клуб "Салават Юлаев".

Стоит отметить, что бюджет "Уфы" и так был одним из самых низких в чемпионате России. В минувшем сезоне клуб занял седьмое место в Премьер-лиге, что стало для него лучшим результатом в истории. | http://soccernews.ru

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