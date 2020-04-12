Бывшая девушка Эмери: "Унаи обвинил меня в своем увольнении из "Арсенала"

Саша Райт, бывшая девушка экс-тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери, заявила, что испанский специалист обвинил ее в своем увольнении с поста наставника английского клуба.

"Я верила Унаи и надеялась, что мы с ним поженимся и заведем детей. Я считала его джентльменом и семьянином. Но потом оказалось, что он не готов к серьезным отношениям. Эмери обвинил меня в своем увольнении из "Арсенала". Он сказал, что я ведьма, которая приносит неудачи. Унаи не мог здраво выражаться в тот момент", - цитирует Райт The Sun.

Эмери возглавил "Арсенал" летом 2018 года. Под его руководством лондонский клуб финишировал на пятом месте в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы, где проиграл "Челси". По ходу нынешнего сезона испанец был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

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