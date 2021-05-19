Бывшая девушка хавбека "Ростова" выложила фото с отдыха на Мальдивах

Фото: инстаграм Виолетты Грачевой

Виолетта Грачева, бывшая девушка норвежского полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, поделилась фотографией в белом платье на фоне спортивного автомобиля.

"Я предпочитаю обнадеживающего романтика", — написала Грачева.

Норманн и Грачева впервые были замечены вместе в марте 2020 года. В апреле этого года футболист сообщил, что он свободен.

В завершившемся сезоне 24-летний Норманн провел за "Ростов" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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