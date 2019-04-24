Бывшая девушка Мамаева: "Однажды Павел так распоясался, что Широков дал ему в глаз"

Юлия Евтух, бывшая девушка полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о поведении футболиста.

"Пашкино бунтарство можно было пережить, но он, что называется, в какой-то момент берега попутал. До поры до времени как могла гасила этот огонь. Но однажды пожар устремился вперед, выжигая все на своем пути – я уже не могла справиться. Хронику его приключений можно проследить в Интернете. В 2013-м убрали из ЦСКА. В 2016-м Роман Широков дал ему в глаз: как говорили – за то, что совсем распоясался, хамил тренеру. Очевидцы рассказывали, что получив по лицу, Мамаев стал вести себя потише.

В том же 2016-м случился нашумевший скандал в Монте-Карло. Мамаев с Кокориным после вылета с Евро-2016 гуляли в ночном клубе и пили элитное шампанское, спустив за ночь, как писали, двести пятьдесят тысяч евро. Это был не единственный загул – просто тогда они попались: кто-то их сфотографировал и снимки попали в прессу. В другие вечера было то же самое", - приводят слова Евтух российские СМИ.

В данный момент 30-летний Мамаев находится в СИЗО "Бутырка".

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Не пропустите: Экс-девушка Мамаева: "За футболистами ездят так называемые охотницы, готовые воплотить любые фантазии". | http://soccernews.ru