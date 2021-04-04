Бывшая девушка Неймара приняла участие в шоу "Холостяк" (фото)

Фото: инстаграм Екатерины Сафаровой

Русская модель Екатерина Сафарова, которая ранее встречалась с бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром, приняла участие в шоу "Холостяк", главным героем которого является певец Тимати.

Сафарова неоднократно бывала на матчах ПСЖ и появлялась с Неймаром на вечеринках. По сведениям The Sun, отношения россиянки и бразильца продолжались в течение некоторого времени, но затем пара рассталась.

Ранее сообщалось, что 29-летний Неймар в очередной раз хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону".

Не пропустите: Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту. | http://soccernews.ru