Бывшая девушка Неймара приняла участие в шоу "Холостяк" (фото)
Фото: инстаграм Екатерины Сафаровой
Русская модель Екатерина Сафарова, которая ранее встречалась с бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром, приняла участие в шоу "Холостяк", главным героем которого является певец Тимати.
Сафарова неоднократно бывала на матчах ПСЖ и появлялась с Неймаром на вечеринках. По сведениям The Sun, отношения россиянки и бразильца продолжались в течение некоторого времени, но затем пара рассталась.
Ранее сообщалось, что 29-летний Неймар в очередной раз хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону".
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|Страсбур
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