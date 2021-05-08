Бывшая девушка Роналду опубликовала видео топлес

Фото инстаграм Ирины Шейк

Ирина Шейк, бывшая невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила в своём инстаграме ролик эротического характера.

Российская модель снялась топлес в рекламе косметики. Видео уже посмотрели более 1,2 миллиона раз.

36-летний Роналду и 35-летняя Шейк состояли в отношениях с 2010 по 2015 год. Совместных детей у них нет.

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