Бывшая девушка Зе Луиша рассказала о случае, за который ей очень стыдно

Танцовщица Леся, которая раньше встречалась с кабовердским нападающим московского "Локомотива" Зе Луишем, рассказала как с ней произошла курьезная история, за которую ей до сих пор стыдно.

"Один раз мы ехали с Машей в лифте. Дело было в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. К нам в лифт зашел парень с очень смешной и странной прической. У него хвост был чуть ли не на лбу, а из него торчали какие-то кудряшки. Я говорю подруге: "Маш, посмотри на его прическу. Что это вообще?" Я еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. Это реально была жесть! А Маша молчит. Оказывается, Маша сразу поняла, что он русский. А я ехала и обсуждала его прическу, пока он доезжал до своего этажа. В итоге он выходит и говорит мне на русском: "Нормальная у меня прическа!" И тут я улетела в стратосферу от стыда", - сказала Леся в своем Instagram.

Леся и Зе Луиш начали встречаться, когда футболист выступал за московский "Спартак". После этого форвард перешел в "Порту" и девушка поехала с ним в Португалию. Некоторое время назад пара отписалась друг от друга в Instagram, но официально о разрыве не объявляла.

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