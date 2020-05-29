Бывшая модель Playboy хочет купить румынский клуб

Бывшая модель журнала Playboy Анамария Продан заинтересована в приобретении футбольного клуба, пишет Gazeta Sporturilor.

По информации источника, девушка может стать владельцем аутсайдера чемпионата Румынии "Германштадта".

Сообщается, что у клуба есть задолженность перед игроками в размере 700 тысяч евро, в связи с чем ведётся активный поиск новых инвесторов.

Анамария Продан сейчас является известным футбольным агентом. В 2016 году при её участии состоялась самая дорогая сделка (на тот момент) в истории румынского футбола - переход Николае Станчу из "Стяуа" в "Андерлехт" за 10 миллионов евро.

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