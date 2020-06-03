Бывшая модель "Playboy" приобрела румынский клуб

Теги национальный чемпионат

Бывшая модель "Playboy" приобрела румынский клуб

Экс-модель журнала "Playboy" Анамария Продан приобрела румынский клуб "Германштадт".

Как сообщает журналист Эмануэл Рошу, Продан прибыла на клубный стадион в черном деловом костюме, который был украшен розами.

Бывший владелец продал клуб из-за финансовых проблем. Задолженность перед футболистами составляет около 700 тысяч евро.

Продан известна тем, что была агентом таких футболистов, как Адриан Муту, Уинстон Паркс, Андрей Препелицэ и другие.

После 26 туров "Германштадт" идет в чемпионате на десятой позиции. Чемпионат Румынии возобновится 12 июня.

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