Бывшая подругая Марадоны рассказала о насилии со стороны Диего
Фото: инстаграм Диего Марадоны/автор неизвестен
Кубинка Мавис Альварес заявила, что ее избивал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
"Диего бил меня много раз. Однажды он силой затолкал меня в машину, а затем тащил за волосы вверх по лестнице. Но я не жаловалась на него в полицию. Я хотела уйти, но он не отпускал меня. Не верю, что полиция помогла бы мне. Ему бы помог Фидель Кастро. Однажды Марадона ударил меня, когда я ответила на телефонный звонок. Это звонила его жена Клаудия. Я решила ответить, так как он говорил мне, что они больше не вместе. Я передала телефон Диего, а он швырнул его на пол и ударил меня", - приводит слова Альварес Mirror.
По словам Альварес, они познакомилась с Марадоной, когда ей было лет лет. Мавис утверждает, что Диего подсадил ее на наркотики и заставлял увеличить грудь.
Напомним, что Марадона скончался в 2020 году в возрасте 60 лет.
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|Группа 1
|М
|О
|1
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|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24