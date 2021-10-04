Бывшая подругая Марадоны рассказала о насилии со стороны Диего

Фото: инстаграм Диего Марадоны/автор неизвестен

Кубинка Мавис Альварес заявила, что ее избивал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

"Диего бил меня много раз. Однажды он силой затолкал меня в машину, а затем тащил за волосы вверх по лестнице. Но я не жаловалась на него в полицию. Я хотела уйти, но он не отпускал меня. Не верю, что полиция помогла бы мне. Ему бы помог Фидель Кастро. Однажды Марадона ударил меня, когда я ответила на телефонный звонок. Это звонила его жена Клаудия. Я решила ответить, так как он говорил мне, что они больше не вместе. Я передала телефон Диего, а он швырнул его на пол и ударил меня", - приводит слова Альварес Mirror.

По словам Альварес, они познакомилась с Марадоной, когда ей было лет лет. Мавис утверждает, что Диего подсадил ее на наркотики и заставлял увеличить грудь.

Напомним, что Марадона скончался в 2020 году в возрасте 60 лет.

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