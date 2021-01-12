Бывшая порноактриса вошла в совет директоров "Вест Хэма" (фото)
В состав директоров лондонского "Вест Хэма" вошла бывшая порноактриса Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз, которая является подругой владельца клуба Дэвида Салливана, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, Бентон-Хьюз работала в порноиндустрии под псевдонимом Ив Ворли. Что касается Салливана, то он ранее владел сетью секс-шопов и эротическими журналами.
После 17 туров "Вест Хэм" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18