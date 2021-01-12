Бывшая порноактриса вошла в совет директоров "Вест Хэма" (фото)

В состав директоров лондонского "Вест Хэма" вошла бывшая порноактриса Эмма Джейн Эвелин Бентон-Хьюз, которая является подругой владельца клуба Дэвида Салливана, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, Бентон-Хьюз работала в порноиндустрии под псевдонимом Ив Ворли. Что касается Салливана, то он ранее владел сетью секс-шопов и эротическими журналами.

После 17 туров "Вест Хэм" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков.

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