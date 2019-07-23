Бывшая проститутка извинилась перед женой Руни за секс с Уэйном

Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения Колин Руни - жене английского нападающего "Ди-Си Юнайтед" Уэйну Руни, за то, что у нее был секс с ее мужем.

Эпизод произошел в 2009 году. Тогда Вуд и ее подруга встретились с Руни в пятизвездочном отеле и у них был групповой секс. В тот момент Колин была беременна первым ребенком.

"Раньше я по-другому смотрела на данную ситуацию. Я сказал себе: "Если она решила остаться с Руни, то это ее сложности". Но теперь я считаю, что Колин просто мать, которая хочет сохранить семью. Мы знаем, что многие женщины мирятся с изменами. Получилось так, что ее случай стал развлечением для всех", - приводит слова Вуд Daily Mail.

Стоит отметить, что несколько лет Вуд продала эту историю журналистам за 45 тысяч евро.

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