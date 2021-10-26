Бывшая русская девушка Норманна опубликовала откровенное селфи

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Бывшая русская девушка Норманна опубликовала откровенное селфи

Фото: инстаграм Виолетты Грачевой/Автор неизвестен

Виолетта Грачева, бывшая девушка норвежского полузащитника "Норвича" Матиаса Норманна, опубликовала в Instagram откровенную фотографию в черном нижнем белье.

Стоит отметить, что некоторое время назад Виолетту и Матиаса заметили в Англии. Возможно, пара вновь воссоединилась.

Напомним, что 25-летний Норманн летом перешел в "Норвич" из "Ростова" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел пять матчей и отдал один голевой пас.

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