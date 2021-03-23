Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"
Фото: Твиттер @kpru
Алиса Аршавина, бывшая жена экс-игрока "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, высказалась о своем бывшем муже.
"Расстались мы с ним еще в Казахстане. Он стал другим — холодным, перестал мной интересоваться. У него были другие женщины. Он начал изменять мне сразу, но я это уже потом узнала. Когда он уходил, то просто прислал сообщение: "Я ухожу от тебя. Больше не приду". И все.
Ему нужно было забрать вещи. Это была целая эпопея. Он же такой трус! Он так испугался женщины с тремя детьми, что дождался, когда я уехала в Сочи и осталась только домработница. После этого приехал за всеми вещами.
Он не абьюзер, не тиран. Он психопат! Сломал мою жизнь, выломал, разломал в щепки! И сжег в пепел. Не только мою жизнь, но и жизнь моих родителей, а также, что самое главное, моих детей. И он не несет никакой ответственности за это", - заявила Алиса в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18