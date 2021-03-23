Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"

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Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"Фото: Твиттер @kpru 
Алиса Аршавина, бывшая жена экс-игрока "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, высказалась о своем бывшем муже.

"Расстались мы с ним еще в Казахстане. Он стал другим — холодным, перестал мной интересоваться. У него были другие женщины. Он начал изменять мне сразу, но я это уже потом узнала. Когда он уходил, то просто прислал сообщение: "Я ухожу от тебя. Больше не приду". И все.

Ему нужно было забрать вещи. Это была целая эпопея. Он же такой трус! Он так испугался женщины с тремя детьми, что дождался, когда я уехала в Сочи и осталась только домработница. После этого приехал за всеми вещами.

Он не абьюзер, не тиран. Он психопат! Сломал мою жизнь, выломал, разломал в щепки! И сжег в пепел. Не только мою жизнь, но и жизнь моих родителей, а также, что самое главное, моих детей. И он не несет никакой ответственности за это", - заявила Алиса в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

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