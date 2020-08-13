Бывшая жена Аршавина: "Без меня у него не было и миллиона долларов"

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Бывшая жена Аршавина: "Без меня у него не было и миллиона долларов"

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, рассказала, что именно благодаря ей бывший футболист "Зенита" и сборной России стал зарабатывать большие деньги.

"Когда пришел миллион долларов? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, я говорю: "Ты что, больной, что ли? Проси три". Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Через сколько с момента нашего знакомства пришли эти три миллиона? Думаю, лет через пять", — сказала Барановская в интервью каналу Gazgolder в YouTube.

Аршавин и Барановская прожили вместе девять лет. У них есть трое детей: сын Артем (2005 года рождения), дочь Яна (2008) и сын Арсений (2012). Также бывший футболист был женат на журналистке Алисе Казьминой. В 2017 году у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина объявила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.

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