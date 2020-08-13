Бывшая жена Аршавина: "Без меня у него не было и миллиона долларов"
Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, рассказала, что именно благодаря ей бывший футболист "Зенита" и сборной России стал зарабатывать большие деньги.
"Когда пришел миллион долларов? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, я говорю: "Ты что, больной, что ли? Проси три". Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Через сколько с момента нашего знакомства пришли эти три миллиона? Думаю, лет через пять", — сказала Барановская в интервью каналу Gazgolder в YouTube.
Аршавин и Барановская прожили вместе девять лет. У них есть трое детей: сын Артем (2005 года рождения), дочь Яна (2008) и сын Арсений (2012). Также бывший футболист был женат на журналистке Алисе Казьминой. В 2017 году у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина объявила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.
Не пропустите: "Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
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|27
|10
|Уфа
|22
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|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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|23
|14
|Рубин
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|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|23
|22