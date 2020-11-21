Бывшая жена Аршавина прокомментировала победу футболиста в суде по делу об алиментах
Телеведущая Юлия Барановская заявила о своём несогласии с решением суда разрешить её бывшему мужу Андрею Аршавину снизить размер алиментов на троих детей.
Изначально экс-футболист выплачивал ежемесячно 5 миллионов рублей, затем сумма уменьшилась до 900 тысяч (из-за сокращения зарплаты), а, согласно последнему судебному решению, зенитовец будет обязан перечислять около 3/8 от дохода.
"На суде я не присутствовала, это работа моих адвокатов, у меня есть своя. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процесс - жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми. Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Пойдут до конца, до последней инстанции", - сказала Барановская.
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