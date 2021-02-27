Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме
Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, имеет серьёзные проблемы со здоровьем.
У 38-летней женщины выявлен аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.
Из-за болезни экс-жена Аршавина провела восемь дней в реанимации, из них четыре - в искусственной коме.
Казьмина состояла в браке с экс-полузащитником "Зенита" и "Арсенала" в период с 2016 по 2019 год. У них есть совместная дочь Есения.
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