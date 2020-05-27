Бывшая жена Аршавина рассказала, что она давно не виделась с Андреем, несмотря на троих общих детей

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Бывшая жена Аршавина рассказала, что она давно не виделась с Андреем, несмотря на троих общих детей

Юлия Барановская, бывшая жена экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что видела футболиста всего один раз за последние шесть лет.

"Виделась с Андреем всего один раз за шесть-шесть с половиной лет. Считаю, что это чудовищно. Имея троих детей, ты имеешь как минимум три серьёзных повода в год — их дни рождения. И при этом не встретиться… Странно", — сказала Барановская в интервью каналу "Макарена" в YouTube.

У Барановской и Аршавина трое детей: 14-летний Артем, 12-летняя Яна и 7-летний Арсений.

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